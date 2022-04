Davide Scanio, oggi l'addio al giovane operaio

NOVI LIGURE — Oggi pomeriggio a Novi Ligure sarà dato l’ultimo saluto a Davide Scanio, il 32enne morto venerdì della settimana scorsa in un tragico incidente sul lavoro alla ditta Cavalleri di Arquata Scrivia. I funerali saranno celebrati alle 14.30 alla chiesa di Sant’Antonio in viale della Rimembranza.

Per l’addio a Davide ci sarà anche una rappresentanza di Roccapalumba (Palermo), di cui il giovane operaio era originario. Nel Comune siciliano è stato proclamato il lutto cittadino e oggi il sindaco Rosamaria Giordano sarà a Novi per partecipare alla cerimonia funebre.

Gli amici novesi di Scanio invece stanno organizzando una parata in moto, «un ritrovo per un ultimo saluto come immaginiamo che Davide vorrebbe». «Tutti, anche chi lo conosceva di vista, è invitato a partecipare e ad aiutarci in questo grande saluto», fanno sapere.