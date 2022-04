Il 7 aprile è la Giornata mondiale della salute

Ricorre oggi, 7 aprile, la Giornata mondiale della salute. La data non è casuale e coincide con l'anniversario della fondazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, il 7 aprile 1948.

Ogni anno, viene assegnato un tema differente riguardante la salute.

"Siamo in grado di reimmaginare un mondo in cui aria pulita, acqua e cibo siano a disposizione di tutti? Dove le economie si concentrano sulla salute e sul benessere? Dove le città sono vivibili e le persone hanno il controllo sulla loro salute e sulla salute del pianeta?"

Proprio da questa riflessione, si sviluppa il tema di quest'anno 'Our planet, our health' - 'Il nostro pianeta, la nostra salute'.

Con un pianeta inquinato e le malattie cardiache e non, in aumento come il cancro e l'asma, in questa giornata, l'OMS concentrerà l'attenzione globale sulle azioni urgenti necessarie per mantenere sani gli esseri umani e il pianeta, ma anche per promuovere un movimento per creare società incentrate sul benessere. L'OMS stima che più di 13 milioni di morti in tutto il mondo ogni anno siano dovute a cause ambientali evitabili. Ciò include la crisi climatica che è la più grande minaccia per la salute dell'umanità: la crisi climatica è anche una crisi sanitaria.

Oltre il 90% delle persone respira aria malsana derivante dalla combustione di combustibili fossili. Gli eventi meteorologici estremi, il degrado del suolo e la scarsità d'acqua stanno spostando le persone e influenzando la loro salute. L'inquinamento e la plastica si trovano sul fondo dei nostri oceani più profondi, le montagne più alte, e si sono fatti strada nella nostra catena alimentare. I sistemi che producono cibi e bevande altamente trasformati e malsani stanno guidando un'ondata di obesità, aumentando il cancro e le malattie cardiache e generando un terzo delle emissioni globali di gas serra.

La pandemia ci ha mostrato il potere curativo della scienza ma ha anche evidenziato le disuguaglianze presenti nel mondo: l'attuale disegno dell'economia porta a una distribuzione iniqua del reddito, della ricchezza e del potere, con troppe persone che vivono ancora in povertà e instabilità. Un'economia del benessere ha come obiettivi il benessere umano, l'equità e la sostenibilità ecologica. Rompere questi cicli di distruzione per il pianeta e la salute umana richiede un'azione legislativa, una riforma aziendale e individui da sostenere e incentivare a fare scelte sane.

