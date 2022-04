Il Cleanup nazionale di Plastic Free a Casale per ripulire i giardini pubblici

CASALE - Nel weekend si svolgerà la quarta edizione del Cleanup Nazionale di Plastic Free con ben 310 appuntamenti in tutto il territorio italiano. Anche Casale parteciperà (come già successo lo scorso 26 settembre e, più recentemente nell'evento locale del 5 marzo) con una raccolta organizzata dalla referente di zona Fabrizia Tosarello. L’appuntamento sarà quindi per domenica 10 alle 9.45 davanti al piazzale della stazione ferroviaria: i volontari che parteciperanno partiranno quindi per ripulire i giardini pubblici e le zone limitrofe.

La partecipazione è completamente gratuita, basterà andare nella sezione eventi del sito della Onlus, selezionare la data casalese, e presentarsi domenica mattina muniti di guanti da giardinaggio. L'obiettivo dichiarato dall'associazione è quello di arrivare a raccogliere 300mila chili di immondizia in tutta Italia.

«Ogni anno, 12 milioni di tonnellate di plastica raggiungono i mari di tutto il mondo, l’equivalente di un camion di rifiuti ogni minuto, e un milione e mezzo di animali, prevalentemente marini, muoiono a causa della plastica. L’inquinamento da plastica è ormai un problema che non possiamo più ignorare - fanno sapere da Plastic Free - Da oltre 2 anni, l’associazione Plastic Free è impegnata in questa tematica e forte della sua rete di referenti e canali social, ogni anno organizza 2 eventi nazionali, dove in ogni Regione prendono piede diversi appuntamenti di pulizia del territorio».