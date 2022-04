Il santo di oggi, 7 aprile san Giovanni Battista de La Salle

La vita

Primo di dieci fratelli, nacque a Reims il 30 aprile del 1651. Giambattista non dimostrò nei primi anni nulla di straordinario: A sette anni serviva in parrocchia, e a nove frequentava le scuole pubbliche: il tutto in modo diligente, ma ordinario. Dopo retorica, studiò filosofia e nel 1669, (contava allora diciotto anni) ottenne il diploma per cui si vedeva aperta davanti ogni via. Ma il giovane aveva già scelto la sua strada fin dagli undici anni quando fece la sua prima Comunione: voleva essere religioso. L'11 marzo 1662 fu offerto un canonicato dal parente Doret.

Mortagli la madre nel 1671 e l'anno dopo il padre, si trovò ad essere il capo famiglia e quindi dovette lasciare Parigi per tornare a Reims. In seguito ricevette il diaconato nel 1676 e il 9 aprile 1678 e venne consacrato sacerdote.

Fu subito assegnato al ministero. Aiutato da una pia signora, aprì le sue prime scuole e trasformò alcuni giovani volenterosi in abili maestri. Ebbe dure prove: abbandono di fratelli, mancanza di mezzi, ma con aspre penitenze e una illimitata confidenza superò ogni difficoltà. Nelle avversità passava notte intere chiuso in chiesa da solo, e si flagellava piangendo ai piedi del santo tabernacolo. Però non si esaltava né si abbatteva mai: sia nelle prosperità come nelle avversità soleva dire: «Dio sia benedetto».

Dopo una breve malattia muore il Venerdì Santo all'età di 68 anni. Tra le sue ultime parole: «Adoro in tutto le disposizioni di Dio su di me». Alla sua morte, l'Istituto da lui fondato è composto da ventitré case, centouno fratelli e oltre diecimila allievi. Viene canonizzato nel 1900