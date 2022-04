Pozzolo, due giorni di festa con Fiera delle Palme e street food

POZZOLO FORMIGARO — Domenica a Pozzolo Formigaro torna la tradizionale “Fiera delle Palme”, organizzata dalla proloco in collaborazione con il Comune. Quest’anno la festa partirà in anticipo, sabato 9 aprile, con una serata dedicata allo street food. Piazza del Castello si animerà con bancarelle alimentari che proporranno il meglio della tradizione italiana di cibo da asporto e dove si potranno degustare gli “Anlòt fàc a mäun” della proloco. Tutta la piazza sarà ravvivata da luci, colori e dall'accompagnamento musicale del gruppo “Nima Electric Band”.

La domenica, come sempre nella tradizione di questo evento, per le vie del paese saranno posizionate bancarelle di diverse tipologie di vendita, mentre proseguirà nella piazza del Castello la proposta delle specialità gastronomiche dello street food. Nel centro del paese, in piazza Matteotti, si alterneranno esibizioni e dimostrazioni pratiche organizzate dalla palestra “First fitness club”, mentre nei locali dell’oratorio della parrocchia di San Martino ci sarà la tradizionale pesca di beneficenza.

Lungo tutto il percorso della fiera sarà possibile soffermarsi nelle postazioni allestite dagli esercenti locali, oppure degustare gli ottimi gelati prodotti dagli artigiani pozzolesi. Gli appassionati di motori troveranno un’esposizione di auto, mentre i più piccoli potranno divertirsi con le giostre, un’area gonfiabili e la possibilità di effettuare il “battesimo della sella”, grazie all’asd “I tre Ponti”.

Inoltre il castello di Pozzolo sarà aperto ai visitatori grazie alla presenza dei volontari dell’associazione Pozzolo d’Argento, che accompagneranno le persone alla scoperta del maniero, con la partecipazione di una guida turistica che farà rivivere le atmosfere di un tempo, arricchite da aneddoti e curiosità. «Si rinnova uno degli eventi di inizio primavera, che offrirà l’occasione di ritrovarci e trascorrere una giornata in serenità», commenta Giancarlo Goggi, presidente della proloco.