Premi 'Gozzano' e 'Augusto Monti': elaborati entro l'8 luglio

TERZO - L’Associazione Culturale “Concorso Guido Gozzano” e la Biblioteca di Poesia di Terzo, in collaborazione con il Comune di Terzo, organizzano la ventitreesima edizione del Concorso nazionale di poesia e narrativa “Guido Gozzano” e in collaborazione con la Biblioteca Civica e il Comune di Monastero Bormida la sesta edizione del Premio “Augusto Monti” per opere di ambito ligure e piemontese.

Premio 'Gozzano'

Il Concorso “Guido Gozzano” sarà suddiviso in quattro sezioni:

Sezione A - libro edito di poesie in italiano o in dialetto (con traduzione) pubblicato a partire dal 2017. Può essere inviato un solo libro di poesie per Autore, in tre copie di cui una sarà catalogata e conservata presso la Biblioteca di Poesia di Terzo. Saranno escluse le antologie e le opere inviate tramite e-book o files elettronici.

Sezione B - silloge inedita in italiano o in dialetto (con traduzione) senza preclusione di genere. Si possono inviare da un minimo di 7 a un massimo di 12 poesie. Non è previsto un limite di lunghezza e possono essere inviate poesie già premiate in altri concorsi.

Sezione C - poesia inedita in italiano o in dialetto (con traduzione) senza preclusione di genere con un massimo di tre poesie. Non è previsto un limite di lunghezza e possono essere inviate poesie già premiate in altri concorsi.

Sezione D – racconto inedito in italiano a tema libero (massimo 5 pagine con spaziatura singola e carattere 12 Times New Roman). I racconti inviati possono essere già stati premiati in altri concorsi.

Premio 'Augusto Monti'

Il Premio “Augusto Monti” sarà invece diviso in due sezioni:

Sezione E - romanzo o raccolta di racconti editi, in italiano, pubblicati a partire dal 2017, di ambito piemontese e ligure. I concorrenti dovranno inviare le opere in quattro copie.

Sezione F - saggio storico, artistico, letterario, antropologico, ambientale e sportivo, in italiano, pubblicato a partire dal 2017, di ambito piemontese e ligure. I concorrenti dovranno inviare le opere in quattro copie.

«Sono considerate inedite - si legge nel regolamento - le poesie e i racconti pubblicati su siti web, blog e riviste online. Le poesie e i racconti presenti nelle antologie non possono partecipare alle sezioni inedite. Non è possibile partecipare con opere già inviate nelle edizioni precedenti né iscriversi nella medesima sezione in cui si è risultati primi classificati nel 2021. Gli elaborati dovranno essere inviati entro venerdì 8 luglio 2022 (fa fede il timbro postale).

Le premiazioni

La cerimonia di premiazione del Concorso Guido Gozzano si terrà sabato 15 ottobre 2022 alle ore 16 nella Sala Benzi di Terzo. La Cerimonia di premiazione del Premio Augusto Monti si terrà domenica 16 ottobre 2022 alle ore 15 nella Sala Ciriotti di Monastero Bormida.

Per ulteriori informazioni su quote di partecipazione e premi consultare il regolamento sulla pagina del Comune di Terzo.