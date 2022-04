Tagliolo: in biblioteca incontro con Gianni Caccia e le storie di Jaeger

TAGLIOLO MONFERRATO - Proseguono gli incontri della VII edizione della rassegna “Quattro chiacchiere... d'autore” promossa e organizzata dalla biblioteca comunale Nelson Mandela di Tagliolo Monferrato. Domani, venerdì 8 aprile, alle ore 21 verranno presentati i volumi di Gianni Caccia: “Ricerca” e “Triodos”.

I libri, l'uno il seguito dell'altro, seguono la figura di Konrad Jaeger, un docente di lettere malato di collezionismo e maniaco della pulizia, che si fa vanto della sua razionalità ma è attratto dal mistero. A dialogare con l'autore sarà Mauro Ferrari, direttore editoriale della Puntoacapo Editrice.

Per partecipare si dovrà essere in possesso di Green Pass e sarà necessario essersi prenotati preso la biblioteca comunale durante gli orari di apertura (lunedì e mercoledì dalle 9.00 alle 12.00) al numero 0143 1870107 oppure via mail a biblioteca.mandela.tagliolo@gmail.com. L'evento vede la collaborazione tra il Comune di Tagliolo Monferrato e la biblioteca Nelson Mandela con associazione Le Muse e il museo della Carta di Mele.