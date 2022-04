Canottieri, Botrini e Moraschi per rilanciare il tennis

Il settore tennis della Canottieri riparte da Massimo Botrini, maestro nazionale, e dalla moglie Maria Moraschi, istruttrice di 2° grado. L'annuncio nella mattinata di oggi, giovedi 7, in una conferenza stampa organizzata nella sede del circolo, ad Alessandria in via Vecchia dei Bagliani. Per entrambi si tratta di un ritorno a casa, con tante novità interessanti. I dettagli su Il Piccolo in edicola domani, venerdi 8.