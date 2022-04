Cappellette: giornata di pulizia con i volontari di "Plastic free"

OVADA - C’è anche l’intervento previsto in città nel lungo elenco delle iniziative previste nel prossimo fine settimana, in occasione del lancio della nuova campagna di sensibilizzazione promossa dall’associazione “Plastic Free” sull’intero territorio nazionale. Per Ovada si tratta del debutto assoluto.

L’appuntamento è per domenica 10 aprile (sabato, invece, un’iniziativa analoga si svolgerà a Capriata d'Orba), con la partenza dal Borgo. Nel corso della giornata (è prevista una durata massima di circa due ore, ndr) i volontari andranno a ripulire dai rifiuti un luogo “simbolo” (proprio a causa dell’abbandono dei rifiuti lungo la tratta) del degrado locale: la strada delle Cappellette.

Sporcizia diffusa

Un anno fa, al termine del taglio dell’erba da parte dei cantonieri, emerse sul ciglio della strada una gran quantità di spazzatura. Ora saranno i volontari a tastare il terreno. Le adesioni sono già molte (almeno una ventina), così come le persone che si sono fatte avanti per richiedere informazioni. L’iscrizione dev’essere fatta attraverso il link https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/533/10-apr-ovada.

«Ci ritroveremo – dicono Denise Alloisio e Filippo Grattarola, riferimenti del gruppo locale – attorno alle 14.30 (in piazza Nervi). Speriamo di poter coprire tutta la strada tra il convento e il bivio per Grillano. Abbiamo scelto le Cappellette perché ci siamo resi conto che ce n’è particolare bisogno». A muoversi sono stati anche gli scout del gruppo Ovada 1, possibile un loro contributo all’iniziativa. Econet, invece, metterà a disposizione i sacchetti e uno scarrabile in cui conferire quanto raccolto.