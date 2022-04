"Corri al Mocca e raddoppia"

ALESSANDRIA - "Corri al Mocca" è un invito, un appello, il gesto più bello: essere con la squadra e, grazie alla promozione, raddoppiare i biglietti, perché in tre settori (Nord, rettilineo e tribuna laterale scoperta) si può portare un amico di fatto pagando un solo biglietto.

I dettagli di questa iniziativa sono spiegati nell'ultimo numero de 'L'Orso in casa', organo ufficiale dell'Alessandria calcio, in edicola oggi con Il Piccolo e distribuito domani allo stadio, in occasione di Alessandria - Pordenone. A beneficiarne sono coloro che erano allo stadio per la partita con la Spal. E per gli Under 19, in curva, tagliando speciale a soli 5 euro.

Nelle prima pagine la tabella, dettagliata, delle cinque tappe della corsa salvezza, per tutte le squadre coinvolte.

L'approfondimento sull'avversario ha una parte storica, a cura di Museo Grigio, sul Pordenone di Giuliano Zoratti, e un articolo sull'attualità con il dubbio, legittimo, sul fatto che per i ramarri il destino sia davvero già segnato.

Il faccia a faccia è con Simone Corazza in doppia cifra (e doppio orgoglio). Riflettori accesi anche su Alessandro Gazzi scrittore e il suo libro "Un lavoro da mediano".

Per il settore giovanile il report sull'ultimo incontro dei corsi di formazione per i club affiliati all'Accademia Grigia, dalla base all'agonistica.

