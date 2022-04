Il progetto 'Ri-Style' saluta con un giorno di eventi tra Casale e Mirabello

CASALE - Sta giungendo al termine il progetto ‘Ri-Style’, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con la Regione Piemonte, che, nel corso di un anno, ha consentito di mettere in atto iniziative di inclusione e di promozione sociale sul territorio coordinate dall’associazione ‘Eforum’, che gestisce l'Agenzia Migrazioni per conto del Comune di Casale.

E domani sono in programma una serie di attività che coinvolgeranno il pubblico in performances e spettacoli destinati a grandi e piccoli, in un susseguirsi di proposte emozionanti. «Sono eventi che dimostrano da un lato la molteplicità di offerte di crescita personale che il territorio propone, dall'altra la necessità di dare continuità ad alcune proposte che indicano prospettive di partecipazione e crescita della comunità» dichiarano i responsabili di Eforum. Si inizia al mattino dalle 9 alle 13 con le ‘Storie nel bosco’ di Marco Lotti e Marzia Righetti: una passeggiata nel Bosco della Pastrona per entrare in contatto con l’essenza del legno e degli elementi naturali. A seguire il gruppo darà vita ad un Cerchio in riva al fiume per condividere storie da raccontare e ascoltare. È richiesta l'iscrizione, gratuita, contattando Marzia Righetti al 341258172 o a marziarighetti@yahoo.it .

In piazza Marconi a Mirabello, invece, dalle 15 alle 18, ci sarà ‘Ri-Style in Circus’, chiusura del progetto ludico educativo svolto con i bambini delle scuole primarie di Conzano, Occimiano e Mirabello, realizzato dalla cooperativa Senape con Raffaele Pecoraro, in arte Lello clown. La merenda è offerta dalla Pro Loco di Mirabello.

A Casale, allo stesso tempo, ci sarà lo street festival organizzato dai ragazzi del laboratorio di cittadinanza attiva Monfreestyle in collaborazione con i ragazzi dello Skate Park della Furnasetta, con gli operatori della cooperativa sociale Vedo Giovane di Borgomanero, che presenteranno il lavoro svolto nell'ultimo anno. Dalle 16 alle 23, si darà il via ad un crescendo di eventi autogestiti e partecipati anche dal pubblico, con esibizioni e gare di scacchi, scrittura creativa, modellismo, D&D, giochi di ruolo, street football e calcio balilla, picnic autogestito per finire con il laboratorio di Jam Session dalle 21 con gli ‘N3eb’ e i ‘Millais Flower Honey’. Per informazioni 3280434668. La partecipazione a tutti gli eventi è gratuita.