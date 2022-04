La casalese che balla su Rai Uno stasera al teatro Municipale

CASALE - Stasera al teatro Municipale di Casale andrà in scena lo spettacolo ‘Tv-B’ dell’Experience Company di Matteo Addino, da tre anni coreografo ufficiale della trasmissione ‘Il cantante mascherato’ in onda su Rai Uno e condotto da Milly Carlucci.

Un appuntamento speciale soprattutto perché sarà protagonista anche la giovane monferrina Rebecca Ferreri, sempre presente con Addino nel talent show di Rai Uno.

«Siamo particolarmente orgogliosi di avere questo spettacolo al Municipale di Casale Monferrato, proseguendo ancora una volta con proposte di grande qualità e di assoluto richiamo» ha spiegato l’assessore Gigliola Fracchia.

Il costo dei biglietti è di 15 euro, 6 euro per gli under 18, e sono acquistabili alla biglietteria online del Teatro Municipale sul sito del Comune, pagina di Viva Ticket e nei punti vendita, tra cui Sassone Viaggi di via Saffi a Casale (0142.420025). Il botteghino in teatro, invece, aprirà un'ora prima dello spettacolo.