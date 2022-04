Presidi Slow Food e prodotti locali, c'è il mercato di primavera

NOVI LIGURE — Domani a Novi Ligure sarà la “Giornata slow di primavera”, con mercatini, degustazioni, laboratori di riciclo e battesimo della sella.

Si inizia con il mercato slow dell'agrobiodiversità a cura della Condotta Slow Food del Gavi e Ovada. Protagonisti in piazza Dellepiane (dalle ore 10 alle 19) i presidi e le eccellenze di piccoli produttori selezionati quali: la testa in cassetta di Bertelli presidio slow food, i prodotti da forno di Cuore di Pane bio, il miele di CelestinOvie, tra i prodotti De.Co le grappe di Gualco e la Birra Pasturana, tra i formaggi Capra e cavoli e Terre del Giarolo con il montebore presidio slow food, lo zafferano di Stille di luna, e ancora i ravioli del Raviolificio Marina di Francavilla Bisio, e per qualcosa di dolce spazio alle prelibatezze di Vultubia e dell'Azienda Antonia Dufour.

In piazza Carenzi, per tutto il giorno, divertimento assicurato per i più piccoli con il battesimo della sella a cura della asd I tre Ponti e il laboratorio del riciclo “speciale Pasqua” alle 11 e alle 16 presso la Bottega del Sanconiglio (si consiglia la prenotazione al numero telefonico 0143 341074).

Anche Novi Ligure aderisce all'iniziativa l’Albero della Pace lanciata dal Distretto del Novese. Grazie alla collaborazione con Gestione Ambiente, l'albero sarà collocato in via Roma, precisamente nella piazzetta della Chiesa di San Pietro, per permettere ai bambini di posizionare le decorazioni realizzate in occasione dei laboratori di riciclo che si terranno al Sanconiglio.

Nel pomeriggio, infine, continuerà il racconto sui tesori novesi con le porte aperte alla Chiesa della Collegiata (ore 15, 16.30 e dalle 17.30 alle 18.30) e alla Chiesa di San Pietro (dalle 15 alle 18). L’iniziativa si svolge grazie alle volontarie e ai volontari di “Chiese a Porte Aperte” e ai ragazzi del Ciampini Boccardo, indirizzo turistico, che saranno anche coprotagonisti nei laboratori di piazza Carenzi.