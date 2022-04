Teatro danza e avanspettacolo con Fabio Ciccalè

ALESSANDRIA - Quale canzone ha segnato la tua infanzia? Quale canzone ha segnato la tua adolescenza? Quale canzone associ al tuo primo amore? Quale canzone consideri un capolavoro assoluto? Quale canzone non vorresti mai riascoltare? Quale canzone canti spesso sotto la doccia? ‘Canto Pop’ - lo spettacolo che andrà in scena venerdì 8 aprile, alle ore 21, al teatro San Francesco di Alessandria, nella stagione della compagnia teatrale alessandrina Stregatti - parte da queste semplici domande per assurgere ad una composizione uditiva e visiva che, attingendo dai vari generi di espressione corporea, si configura con una forma a metà fra tra teatro danza e avanspettacolo. La pièce è costruita su un tappeto sonoro di musiche e parole che hanno segnato la storia della canzone (italiana e non) sul quale il solista propone un carosello di danze. Un one man show fatto di molteplici e variegati sketch per la gioia degli occhi e del cuore, perché comunque la musica, le parole e le immagini fanno parte della nostra vita e ci suggeriscono stati d’animo ed emozioni.

"Ribelli": in scena la vita delle artiste che hanno rivoluzionato il mondo Con un fine solidale: aiutare la Sie onlus e i progetti a favore delle donne



La stagione ‘Suoni. Vibrazioni in movimento’ porterà in scena Fabio Ciccalè, coreografo, danzatore e performer che nel 2010 ha collaborato collabora alla creazione e ha danzato danza nelle coreografie di Roberto Castello per il programma ‘Vieni via con me’ in onda su Rai 3.

Biglietti: posto unico 10 euro. Prenotazione obbligatoria ai numeri 331 4019616 e 339 3584518 oppure online, tramite il sito www.teatrostregatti.it, cliccando sul tasto ‘Prenota’. La stagione 'Suoni' è realizzata grazie al contributo della Fondazione Piemonte dal Vivo (bando Corto Circuito) e la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino.