Botte sull’autobus: ragazzina ferita, l’altra denunciata

ALESSANDRIA - Adolescenti aggressivi e violenti. La città torna a fare i conti con un furibondo litigio, ancora una volta tra due ragazzine (un’alessandrina e una di San Salvatore) che stavano viaggiando su un autobus.

Il risultato è che una delle due è finita al pronto soccorso dove è stata medicata e dimessa con una prognosi di dieci giorni. Chi l’ha aggredita, invece, è stata denunciata per interruzione di pubblico servizio.

È accaduto ieri, venerdì, nel tardo pomeriggio in viale Milite Ignoto. La discussione sarebbe scoppiata per futili motivi, poi sono volate le botte.

Una delle due ha avuto la peggio e ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari. Fortunatamente non ha riportato lesione serie.

L’autobus è rimasto fermo a lungo. Del caso si stanno occupando i Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Alessandria.

Per chi ha aggredito, proprio per il trambusto che ha costretto l’autista del bus a interrompere la corsa, è scattata la denuncia.

Per le lesioni si procederà se verrà presentata querela.