Dopo due anni ritorna il mercatino dell'antiquariato di aprile

CASALE - In concomitanza con Casale Città Aperta, torna questo weekend il tradizionale Mercatino dell'Antiquariato al mercato Pavia.

Casale Città Aperta questo mese torna all'orario estivo Tutti i monumenti aperti per la quarta edizione 2022 della tradizionale rassegna alla scoperta delle bellezze artistiche cittadine

Attesi per domenica 10 oltre 300 espositori per il ritorno dell'edizione primaverile che per due anni, a causa della pandemia, non si è potuta svolgere. Il mercatino sarà aperto dalle 8.30 alle 17, insieme agli stand del Farmer Market. Le attuali normative non prevedono al momento ingressi contingentati o l’obbligo di Green Pass. L’ingresso avverrà da Piazza Castello, l’uscita dal cancello sotto la palazzina liberty.