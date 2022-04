In Cattedrale quasi ultimato il restauro della sala capitolare

ACQUI TERME - Il recupero della sala capitolare è l'ultimo tassello di una serie di interventi che negli ultimi anni stanno interessando la Cattedrale di Santa Maria Assunta. «Tre anni fa – spiega don Giorgio Santi, parroco del Duomo - abbiamo provveduto al rinnovo dell'impianto di sorveglianza, successivamente abbiamo fatto installare la nuova illuminazione a luci led e ora è in corso il restauro di tutto l'apparato ligneo». Scranni, inginocchiatoi e armadi dal valore storico e artistico praticamente inestimabile, realizzati nel 1734 dall'artigiano Silvestro de Silvestri.

L'intervento

Gli arredi della Cattedrale, in acero, noce e radica di noce, erano stati sottoposti a un primo tentativo di riqualificazione più di 20 anni fa, ma quello che sta portando avanti da gennaio il restauratore acquese Costanzo Cucuzza è un intervento decisamente più approfondito. «I vari elementi presentavano un problema di infiltrazioni – racconta - e insediamenti di tarli che abbiamo dovuto eliminare con un trattamento a ozono che sopprime gli insetti. Dopo la pulitura con solventi organici e la successiva stuccatura, per ridare agli arredi l'antico splendore abbiamo applicato una verniciatura in gomma lacca e resine naturali. Entro fine mese dovremmo portare a termine i lavori».

Un'opera di recupero che darà ancora più lustro al capolavoro realizzato dal pittore spagnolo Bartolomé Bermejo verso la fine del 1400, conosciuto come il Trittico della Madonna di Montserrat, ospitato nella sala capitolare. A supervisionare le fasi operative la Soprintendenza per la tutela dei beni culturali.

"Grazie a tutti i donatori"

«Il restauro, del valore complessivo di circa 33 mila euro, è stato reso possibile grazie a un contributo economico della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, alle offerte di vari fedeli e a una donazione che ci è giunta da parte di una persona che vuole restare anonima», aggiunge don Santi.

In occasione dell'iniziativa “Super i Colli” organizzata dal Comune di Acqui nella giornata di Pasquetta (lunedì 18) sarà comunque possibile visitare il Trittico del Bermejo con visite guidate o audioguide.