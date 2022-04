La Lotteria di Pasqua aiuta il Canile di Ovada

OVADA - "Comprendiamo bene la serietà del momento che stiamo attraversando. Ma ci siamo detti che volevamo provare a fare qualcosa anche per le associazioni del posto". E' nata così la "Lotteria di Pasqua", l'iniziativa che nei prossimi giorni si svilupperà nel centro storico. A promuoverla alcuni esercenti. Portavoce e principale promotrice, Simona Biorci, non nuova a iniziative di questo tipo, titolare di "Pelletteria Cucchi". Con lei l'agenzia "V come viaggio", "Estetica In" e "L'officina della cialda".

"Per l'acquisto dei biglietti - chiarisce Biorchi - chiederemo solo un'offerta simbolica. Abbiamo chiesto alla pasticceria "Millevoglie" di realizzare un uovo personalizzato per l'iniziativa che sarà uno dei premi in palio. Gli altri quattro saranno un trolley da viaggio, un trattamento viso e corpo, una fuga con cena per due persone e una magnum Brut di Tenuta Montemagno offerti che chi ha aderito. Per l'estrazione finale utilizzeremo l'estrazione del lotto di sabato 16 aprile, la ruota di Torino".

Il ricavato dell'iniziativa sarà utilizzato per sostenere le attività del Canile di Ovada. I primi sono in esposizione presso la vetrina di Pelletteria Cucchi, il negozio presente in via Cairoli da oltre 100 anni.