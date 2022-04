Si stacca intonaco dal palazzo, via Roma riaperta dopo sopralluogo

NOVI LIGURE - Via Roma chiusa oggi a Novi Ligure per oltre un'ora a causa del distacco di alcune porzioni di intonaco dallo storico Palazzo Brignole, anche detto della Dogana. Nel pomeriggio di oggi, alcuni pezzi dell'intonaco dell'edificio che risale al XVII secolo sono caduti in strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale, che ha chiuso al traffico la via a scopo precauzionale.

Palazzo della Dogana, situato all'incrocio tra via Roma, via Dogana e piazza Carenzi, conserva una bella e insolita scala a pianta ellittica e un ciclo di affreschi molto interessanti alle pareti e sul soffitto dell'aula di rappresentanza del piano nobile.