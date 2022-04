Il bilancio del Cleanup di Plastic Free ai giardini pubblici di Casale

CASALE - Anche Casale domenica ha partecipato al Cleanup nazionale di Plastic Free, come già successo lo scorso settembre. E i volontari monferrini, per l'occasione, hanno ripulito da plastica e spazzatura varia i giardini pubblici. «È stata una raccolta meno grande rispetto a quelle precedenti (sono stati raccolti circa 100 chili di immondizia) ma molto significativa, perchè ci siamo avvicinati al centro della città in modo da farci vedere all'opera» commenta la referente locale dell'associazione e organizzatrice dell'evento locale Fabrizia Tosarello.