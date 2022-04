Corsa salvezza, Gregucci avversario dei Grigi?

ALESSANDRIA - Nella corsa salvezza irrompe Angelo Gregucci? Per il momento è solo una ipotesi, che, però, un paio d'ore dopo l'esonero di Cristian Brocchi da tecnico del Vicenza, sembra prendere sempre più corpo.

Il ds del Lane, Federico Balzaretti sta sondando alcuni sostituti, Cosmi e Dionigi i primi nomi nella lista che, però, potrebbero essere sorpassati dall'ex allenatore dell'Alessandria, che un mese ha ha risolto il contratto con la società grigia, a cui era legato fino al 30 giugno 2023.

Entro domani l'annuncio del nuovo mister del 'Lane': se sarà Gregucci, la gara del 6 maggio, ultimo atto della stagione regolare, sarà anche quella del suo ritorno, quasi 16 mesi dopo il ko con il Como, il 20 gennaio 2021, che gli era costato il posto, sostituito da Moreno Longo.

In vantaggio, però, ci sarebbe Francesco Baldini, quest'anno a Catania, che è libero dopo il fallimento e la cancellazione dei siciliani dal campionato di C. Firma annunciata per domani.

Anche Bisoli a rischio

Anche la posizione di Pierpaolo Bisoli a Cosenza non è più solida: il presidente Guarrascio, molte contestato, medita un altro cambio, che, però, potrebbe anche dipendere dall'esito del recupero con il Benevento, giovedì 14, altro snodo della stagione con i sanniti obbligati a vincere per salire al secondo posto, e scavalcare anche il Brescia, che ha vinto il posticipo con il Parma, a segno Moreo nella ripresa. Di fatto togliendo agli emiliani, avversari dei Grigi alla penultima, le già limitate chance di agganciare il treno playoff, lontano 9 punti

Pullman per Cittadella

Grigi al lavoro da domani alle 15, alla Michelin. Da valutare i margini di recupero e di ritorno in gruppo di Gori.

Tifosi mobilitati per il 18: "Pasqua con chi vuoi...Pasquetta con noi" lo slogan della Nord, che sta organizzando pulmini e auto. Il Centro Coordinamento Grigi Club allestisce un pullman per il 18, ritrovo alle 12.30 e partenza alle 13, costo 40 euro, prenotazioni entro giovedì 14. Da oggi si possono acquistare i biglietti della gara, online su Ticketone o nei punti di vendita del circuito. Il costo è 12,50 euro, e 1,50 di prevendita