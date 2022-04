Il ministro Stefani: "Il mondo delle disabilità ha bisogno di ascolto"

ALESSANDRIA - Il Ministro per le Disabilità Erika Stefani ha sottoscritto questo pomeriggio a Palazzo Rosso, insieme al sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco, la Convenzione tra Comune e Ufficio per le Politiche in Favore delle Persone con Disabilità che consentirà ai titolari della Carta Europea della Disabilità di fruire di specifiche agevolazioni, promozioni e servizi nell’ambito dei musei, delle strutture e centri sportivi del territorio locale gestiti direttamente o indirettamente dall'amministrazione.

Soddisfatto l'assessore alle Politiche sociali, Piervittorio Ciccaglioni, che tanto si è speso per la firma del documento.

“Ringrazio il ministro Stefani - le parole del primo cittadino - nella certezza che la sottoscrizione della Convenzione cui è legata la sua visita istituzionale, che consentirà ai titolari della Carta Europea della Disabilità di fruire di specifiche agevolazioni nella nostra città, rappresenti un tassello importante di una strategia in cui l’efficacia delle azioni poste da un ente locale, d’intesa con i diversi stakeholders pubblici e privati coinvolti in questa materia, sarà ulteriormente rafforzata proprio dalla sinergia approvativa e di sostegno che giunge dal Governo”.

“Alessandria sarà il primo Comune del Piemonte e secondo in Italia dopo Ferrara ad adottare la Carta Europea della disabilità - afferma il ministro Stefani - Ringraziamo il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco e l’amministrazione per aver accolto questa sfida che vede Alessandria, insieme ad altre realtà, proiettata alla valorizzazione dei propri servizi, mettendoli a disposizione di un contenitore che permetterà ai titolari della carta di usufruire di sconti e agevolazioni. Quello di oggi è un altro passo importante da parte dei territori verso l’inclusione perché, da una parte, si riconosce tale diritto alle persone con disabilità e dall’altra si valorizzano i servizi che un Comune può dare, rendendoli facilmente fruibili a tutti i cittadini”.