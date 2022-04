Investita in via Raggio mentre attraversa di fronte all'ospedale

NOVI LIGURE — Oggi verso le due del pomeriggio una donna di 83 anni è stata investita in via Raggio a Novi Ligure. L’anziana stava attraversando sulle strisce pedonali di fronte all’ospedale, quando è stata urtata da un furgone che l’ha fatta cadere a terra. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza del 118 e i carabinieri, per i rilievi del caso. Ora l'83enne è ricoverata al San Giacomo.