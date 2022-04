La Polizia compie gli anni e incontra gli studenti a Casale

CASALE - Le scuole hanno risposto positivamente all'invito del Commissariato di Casale che quest'oggi fino alle 12.30, per celebrare al meglio il 170° anniversario della fondazione della Polizia, ha invitato in piazza Mazzini le classi IV, V elementare e prima media della città.

Davanti al cavallo, in bella mostra, un interessante spaccato delle attività del corpo, dalla stradale alla scientifica. In esposizione, a disposizione delle domande dei giovani studenti, i mezzi, le strumentazioni e le metodologie della Polizia monferrina, con tanti operatori pronti a risolvere i dubbi più comuni dei giovani, da come funzionano le apparecchiature a cosa occorra (e quanto) studiare per arrivare a indossare la divisa.