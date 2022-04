A26: cantieri, venti giorni di "tregua" per Pasqua

OVADA - Sarà rimodulato principalmente sulla base del calendario degli interventi previsti - nelle prossime settimane - a Genova e nelle due Riviere (di Levante e di Ponente) il piano dei cantieri redatto e sottoscritto dalla Regione Liguria, da Aspi e dal Ministero delle Infrastrutture, dei Trasporti e della Mobilità sostenibile. Una conferma, in tal senso, è arrivata direttamente al termine del tavolo tecnico (a cui hanno preso parte i rappresentanti del Mit, di Anci insieme ad Anas e delle concessionarie autostradali, ndr) finalizzato proprio alla programmazione dei lavori che dovranno essere eseguiti sulla rete autostradale ligure.

Nello specifico si va verso l'annunciata tregua dei cantieri a partire dal pomeriggio di domani, mercoledì 13 aprile, e fino alle ore 14.00 di lunedì 9 maggio. Solamente sull'A26 rimarrà attivo fino alle ore 9.00 di venerdì 15 aprile un solo scambio di carreggiata tra Ovada e Masone. Per il resto, come già anticipato qualche settimana fa, negli uffici genovesi di piazza De Ferrari si punta soprattutto a favorire gli spostamenti dei turisti durante le festività pasquali e in alcune festività cerchiate in rosso sul calendario.

Eventi e piano estivo

«Nella riunione di oggi Aspi ci ha confermato, dal pomeriggio di domani, mercoledì 13 aprile, e fino alle 12 di lunedì 9 maggio, la rimozione dei cantieri su tutta la tratta di competenza – ha sottolineato l’assessore alle Infrastrutture di Regione Liguria, Giacomo Giampedrone –. Si tratta di una misura indispensabile in vista delle festività pasquali e della prossima edizione di Euroflora (dal 23 aprile all’8 maggio) che richiameranno speriamo migliaia di turisti a Genova e nelle riviere».

Tale provvedimento riguarda anche quell'A26 dove si registrano (ancora) quotidianamente dei frequenti scambi di carreggiata proprio nel tratto compreso fra il casello di Ovada e l'allacciamento con l'A10. «Concluso il periodo pasquale, dal weekend del 14 e 15 maggio e per tutti i fine settimana successivi - conclude Giampedrone - inizierà il piano estivo con lo smontaggio dei cantieri dalle ore 14 del venerdì fino alle 12 del lunedì seguente, applicato in modo sostanzialmente omogeneo da tutti i concessionari».