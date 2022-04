Delpiano e Frau, doppietta Forza e Virtù ai campionati Silver

TORINO — La Forza e Virtù di Novi Ligure è stata impegnata sabato al Palaginnastica di Torino per la seconda e ultima prova del campionato regionale individuale Silver di ginnastica artistica. A gareggiare per primo è stato l’esordiente Gabriele Russo che ha concluso con un buon settimo posto nella categoria Junior Lb.

A seguire sono scesi in campo per la categoria Lc Alessandro Copelli (che ha ottenuto un ottimo secondo posto nel livello Allievi 2) e Jacopo Ricci che ha concluso in terza posizione nella fascia Allievi 3.

Caraccio, per i campionati italiani bisognerà attendere Il portacolori della società di ginnastica artistica Forza e Virtù di Novi Ligure dovrà giocarsi la qualificazione a Civitavecchia

A conclusione di questa proficua giornata, l’ottimo piazzamento nel livello Junior 1 di Jari Frau che ha concluso in seconda posizione preceduto dal compagno Luca Delpiano che si è aggiudicato di misura questa seconda prova del campionato regionale.