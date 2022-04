SALE - Si nascondeva nel sottotetto di una villetta di Sale, in un vano il cui accesso era nascosto da un armadio e all'interno del quale era stato tutto predisposto per garantire una lunga permanenza un 32enne ricercato per rapina, porto illegale di armi e favoreggiamento (dopo una sentenza emessa dal tribunale di Cremona lo scorso dicembre) arrestato dai carabinieri della compagnia di Alessandria.

I militari, giunti sul posto con cinque pattuglie, hanno scovato il nascondiglio grazie a un’accurata perquisizione notando l’incongruenza degli spazi con la pianta catastale dell’immobile.

L’uomo di etnia Sinti residente nell'Astigiano non ha opposto resistenza. Il condannato, con diverse segnalazioni per reati contro la persona e il patrimonio, è stato accompagnato presso il carcere di Alessandria, dove dovrà scontare una pena residua di un anno e mezzo di reclusione.