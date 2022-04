Il consiglio comunale torna in presenza: si parlerà di Ccr e profughi

CASALE – Il consiglio comunale di Casale si riunirà stasera. Non cambia l’orario (sempre dalle 21 con diretta streaming), ma cambia la modalità: per la prima volta dopo due anni si tratterà infatti di una riunione totalmente in presenza, senza la possibilità quindi per i consiglieri di partecipare da remoto.

Ad apire la seduta saranno due interrogazioni del Pd. La prima di Roberto Milano sul caso Ccr, dopo le dimissioni del presidente Daniele Gazzi, la seconda di Fabio Lavagno sulla possibilità di adibire parte della Casa di riposo all’accoglienza dei profughi ucraini.

Seguiranno quindi la modifica al regolamento per le alienazioni immobiliari, la mozione dem sullo scontrino salvavita e l’odg della Lega sul conflitto in Ucraina.