Vuoi lasciare la tua impronta? Corsi per animatore a Estate Ragazzi

NOVI LIGRUE — Il primo e più comune significato della parola "impronta" allude semplicemente ad una “traccia lasciata su una superficie”. In senso figurato la parola impronta può anche fare riferimento ad una caratteristica che consente di identificare una persona e dunque si ha un'impronta letteraria, artistica, musicale, filosofica, storica, giuridica e così via. La Bibbia definisce Gesù Cristo come impronta, cioè l’esatta rappresentazione della sostanza di Dio.

Se a essa riconosciamo il valore di traccia indelebile impressa dalla nostra spiritualità, dobbiamo fermarci e capire se l’impronta che lasciamo, e dunque se la nostra immagine spirituale riflessa all’esterno, sia in grado di generare vita o invece “dolorose cicatrici”. Lasciare un’impronta significa usare con amore uno sguardo, una parola, una carezza, provocare un’emozione piacevole, contribuendo a sollevare l’animo e la vita del nostro prossimo, il fratello.

Quale occasione migliore se non quella offerta, ai giovani di età superiore ai 15 anni, dalla “Comunità Pastorale Santa Teresa di Calcutta” di Novi Ligure attraverso l’iscrizione ai corsi per “animatore” presso i “Centri Estivi di Santa Rita e San Giovanni Bosco”. Fare l’animatore vuol dire dedicare tempo ed energie per organizzare, guidare e seguire tutte quelle iniziative ed attività che si svolgeranno durante “Estate Ragazzi”, ove vigono poche ma chiare regole da applicare: il rispetto della persona, il rispetto degli ambienti e il rispetto delle diversità, ricordandosi sempre che si tratta di una comunità cristiana cattolica, quindi aperta a tutti ma con principi e idee ben precise.

Ma per fare tutto ciò è importante che gli animatori siano ben istruiti, sia quelli che hanno già alle spalle una certa esperienza con “corsi di perfezionamento”, sia i “nuovi” che riceveranno, da persone competenti nel settore, una adeguata formazione alle tecniche di animazione. Saranno momenti di crescita sia come futuro animatore sia come persona, con la gioia di ritrovarsi e stare insieme dopo questi due anni difficili per la pandemia, accompagnati sempre da momenti di spiritualità e riflessione. Chi vuole iscriversi o avere maggiori informazioni sui corsi di formazione per animatori (cinque serate complessive nei mesi di aprile-maggio), intitolati, non per caso, “Vuoi anche tu lasciare la tua impronta?”, deve inviare solo un sms a don Massimo (333 7140915) oppure a Martina (347 1875063) e sarà ricontattato al più presto.