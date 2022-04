Ritorna FloreAle: appuntamento ai giardini pubblici

ALESSANDRIA - Torna ai giardini pubblici di Alessandria l'appuntamento con l'11esima edizione di FloreAle-416esima Fiera di San Giorgio: la mostra-mercato dei fiori si terrà sabato 23 e domenica 24 aprile, ma tanti eventi collaterali 'allargheranno' l'evento anche a venerdì 22 e lunedì 25.

La manifestazione è promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Camera di Commercio di Alessandria e Asti, Gruppo Amag e Fondazione Solidal ed è organizzata da WeConf, sinergia di Confcommercio e Confesercenti.

Si partirà dunque venerdì 22 con un 'Orto sinergico urbano' in piazzetta della Lega, mentre alle 9 alla Serra della Biodiversità all’interno della sede dell’associazione Orti in Città (viale Milite Ignoto 1), in occasione della Giornata Mondiale della Terra 'Sos Terra' si svolgerà il Convegno per la Salvaguardia ambientale; lunedì 25, invece, ai giardini si terrà una sfilata di abiti da sposa nella storia della moda, a cura di CulturAle-Asm Costruire Insieme. Ma sono veramente tante le associazioni coinvolte.

Epicentro della festa sarà però ovviamente il weekend del 23 e 24 aprile, quando ai giardini saranno presenti circa 40 espositori provenienti da Piemonte, Liguria, Lombardia e Toscana tra produttori florovivaisti e venditori, commercianti di fiori, piante e frutti, materiale vario riconducibile al settore florovivaistico, arredo da giardino, attrezzature ed articoli tecnici, in grado di suggerire con i propri consigli il modo migliore per ambientare le proprie piante.