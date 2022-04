Alluvione, ai Comuni 5,2 milioni per lavori di messa in sicurezza

Sono in arrivo da Roma quasi 5,2 milioni di euro destinati ai Comuni danneggiati dalle alluvioni del 2019. Ne ha dato notizia la Regione, che distribuirà i fondi tra 57 interventi di ripristino di opere pubbliche danneggiate. Gli interventi, in gran parte già realizzati, riguardano lavori di messa in sicurezza, mitigazione del rischio e ricostruzione, con priorità per gli interventi di difesa del suolo da frane e caduta di massi, di ripristino delle opere danneggiate, di difesa idraulica e di regimazione dei corsi d’acqua, di ripristino di edilizia comunale e di ripristino della viabilità.

Nel novese, sono previsti contributi per i Comuni di Albera Ligure, Borghetto Borbera, Bosio, Carrega Ligure, Mongiardino Ligure, Novi Ligure, Parodi Ligure, Pasturana, Roccaforte Ligure, Serravalle Scrivia, Vignole Borbera e Villalvernia. «Nei prossimi giorni i Comuni riceveranno dagli uffici tecnici regionali la comunicazione con la richiesta della documentazione necessaria per ottenere l’erogazione del contributo», spiegano da Torino.

Rio Gazzo, pulitura straordinaria dell'alveo Tagliate le piante cresciute lungo le sponde del corso d'acqua e pulito l'alveo dai materiali di risulta

Nel dettaglio, gli interventi riguardano Albera Ligure (riordino idraulico Torrente Albirola nel tratto Albera - Mulino di Santa Maria), Borghetto Borbera (intervento di ripristino e drenaggio della viabilità comunale di collegamento tra la Sp 140 e via Roma), Bosio (messa in sicurezza strada Longhini-Ponassi-Cadegualchi mediante consolidamento movimento franoso lato valle), Carrega Ligure (messa in sicurezza strada per Vegni), Mongiardino Ligure (costruzione muro in cemento armato a Gordena) e Novi Ligure (ripristino e consolidamento fosso di guardia Basso Pieve a monte di strada dei Salesiani e consolidamento del ponte sul rio Torto lungo la strada Rocca Sparviera).

L'elenco prosegue con Parodi Ligure (interventi di ripristino viabilità strada Cadepiaggio-San Remigio-Carlona e messa in sicurezza tratto di strada Tramontana-San Cristoforo), Pasturana (regimazione acque del versante a valle del centro abitato), Roccaforte Ligure (ripristino sede viaria strada Borassi in località Mulino di Serventino), Serravalle Scrivia (consolidamento scarpata controripa strada Cappellezza e Gazzolo), Vignole Borbera (ripristino strada Berna) e Villalvernia (ripristino officiosità idraulica rio Castellania mediante taglio vegetazione a monte abitato).