MonFest 22: tutti gli orari di apertura per il weekend di Pasqua

CASALE - Continua MonFest 2022, la biennale casalese di fotografia. Anche per il weekend di Pasqua le mostre temporanee potranno essere visitate.

Il Castello del Monferrato sarà infatti aperto tutto sabato e tutta domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, dove si trovano in esposizione le fotografie di Gabriele Basilico, Silvio Canini, Ilenio Celoria, Vittore Fossati, Francesco Negri, Claudio Sabatino, Valentina Vannicola e dei 34 artisti che hanno partecipato al concorso ‘Da Casale al Po alle colline del Monferrato’. Lunedì invece sarà chiuso, così come il Teatro Municipale che invece accoglierà i visitatori della mostra di Raoul Iacometti sia sabato che domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Anche il lunedì invece saranno visitabili le mostre presso la Cattedrale di Sant’Evasio (dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 per sabato 16 e solo al pomeriggio domenica 17 e lunedì 18) e dell’Accademia Filarmonica (dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19). Rimarrà invece chiusa per l’intero weekend l’esposizione di Lisetta Carmi preso la Sinagoga.

Per il primo laboratorio invece si dovrà attendere domenica 8 maggio: alle 15 appuntamento con ‘Cianotipia. Istruzioni per piccoli’, un progetto dedicato ai bambini dai 7 ai 13 anni realizzato in collaborazione con la Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi Emanuele Luzzati. È richiesta la prenotazione al numero 0142444302 o 0142444308 o via e-mail a biblioluzzati@comune.casalemonferrato.al.itI posti disponibili sono dodici, accompagnati da un adulto.