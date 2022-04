Stage Math: quando la matematica diventa una passione

TORTONA - Come nello stile consueto dello stage di matematica, i 29 ragazzi del liceo Peano che hanno aderito al progetto Math 2021 hanno ricevuto un piccolo dono, oltre all’apprezzamento della preside e di docenti organizzatori e tutor per l’impegno e l’entusiasmo con cui hanno lavorato.

Lo stage si è svolto presso la scuola nel periodo tra il 28 ottobre e il 20 dicembre 2021 e ha coinvolto i ragazzi per dieci ore di laboratori e attività cooperative su temi matematici. Ai partecipanti, suddivisi in gruppi di 3 o 4 studenti dello stesso anno di studio, inoltre, è stato chiesto, facoltativamente, di realizzare in orario extracurricolare un video che rappresentasse ciò che più li aveva interessati e stimolati. Una commissione di docenti ha poi scelto tra tutti i lavori presentati quelli ritenuti più significativi ed efficaci, premiando con medaglie e libri i gruppi primi classificati al contest.

Per il liceo Peano, hanno vinto il secondo premio per i video delle classi seconde: Edoardo Bordoni 2A Cl, Ricardo Franzolin 2C Sc, Giacomo Van Delft 2C Sc.