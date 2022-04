"Cuore ed esperienza servono più di tante belle parole"

"Vorrei augurare a tutte le volontarie e i volontari una Buona Pasqua: finalmente possiamo festeggiare questi giorni con un poco più di serenità, serenità che tutti voi avete contribuito a raggiungere in 2 anni e mezzo di duro e costante lavoro al servizio della comunità": così Andrea Morchio, coordinatore della Protezione civile alessandrina, augura Buona Pasqua a chi ogni giorno si spende per gli altri.

Sono 787 i profughi ucraini accolti in provincia In tutto il Piemonte sono 7.800. Nell'Alessandrino 332 famiglie disponibili a ospitare chi scappa dalla guerra

"Ricordo la Pasqua del 2020 - prosegue - impegnati per la distribuzione delle mascherine a tutti i cittadini piemontesi e il 2021 con i primi vaccini. Un lavoro organizzato preciso risolutorio, fatto da 'professionisti' nella gestione delle emergenze, anche quelle fino a quel momento 'non tradizionali'. Siamo però purtroppo di fronte a una nuova e drammatica situazione umanitaria e, nonostante il ruolo marginale che si è cercato di attribuire alle nostre strutture, avete ancora una volta dimostrato con i fatti che a volte il cuore e l'esperienza servono di più che tante belle parole: in una settimana avete trasformato il centro vaccinale in hub di primissima accoglienza per i cittadini ucraini che fuggono dai territori di guerra. Ci attendono altre sfide delle quali dovremo essere i registi e non le comparse... Buona Pasqua a tutti".