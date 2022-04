Il santo di oggi, 17 aprile, è san Roberto di La Chaise-Dieu

Abate benedettino

Alvernia (Francia), ? - Clermont-Ferrand (Francia), 17/4/1067

Di nobile famiglia, viene ordinato sacerdote e canonico di San Giuliano a Brioude, in Alvernia. Vorrebbe entrare nel monastero di Cluny, ma gli abitanti di Brioude lo convincono a non abbandonarli. Dopo un viaggio a Roma, decide di fondare una comunità che si trasformerà ben preso nella abbazia di La Chaise-Dieu, che arriva ad ospitare circa 300 monaci. Il giorno della sua morte, che il Signore gli ha già predetto, un monaco vede la sua anima salire in cielo sottoforma di un globo di fuoco.