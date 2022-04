L'Officina della Pace, ad Arquata i bambini colorano il futuro

ARQUATA SCRIVIA — Una “Officina di pace” realizzata dai bambini e dagli studenti di Arquata Scrivia con disegni e manufatti. È l’idea lanciata dall’amministrazione comunale che ha visto coinvolte le scuole del paese nella creazione di due mostre tutte dedicate alla pace, in occasione delle celebrazioni della Liberazione, che in Italia segnò anche la fine della Seconda guerra mondiale.

Le mostre verranno aperte al pubblico a partire dal 23 aprile. I manufatti dei bambini delle scuole Agusti e Marè saranno esposti nell’atrio del municipio; mentre quelli dei ragazzini di elementari e medie saranno conservati presso la sala della Soms. L’invito, in entrambi i casi, è di condividere i messaggi di pace sui social network, utilizzando l’hashtag #arquatasolidale.

"Siamo i ribelli", il racconto della Resistenza in uno spettacolo A Serravalle Scrivia l'atto unico di Gianni Repetto con le musiche di Paolo Murchio, Giuseppe Repetto e Niccolò Tambussa

Le manifestazioni istituzionali per commemorare la Liberazione prenderanno il via venerdì 22 aprile (ore 9.30), con la deposizione delle corone ai cimiteri di Sottovalle, Vocemola, Rigoroso e Varinella.

Il 25 aprile il ritrovo invece è in piazza Bertelli (ore 8.45), per la messa in commemorazione dei Caduti e gli interventi del sindaco Alberto Basso, del presidente della locale sezione Anpi Claudio Balostro e della ricercatrice dell’Isral Graziella Gaballo. A seguire si terrà l’inaugurazione della “Panchina della pace”.

I partecipanti poi si dirigeranno in corteo fino al monumento di piazza Caduti. Infine deposizione delle corone al cippo del partigiano Debenedetti e nella cappella dei Caduti al cimitero. «La cittadinanza è invitata a partecipare con i simboli della pace», dicono da Comune e Anpi.

