Mirabello: bilancio positivo per l'atto finale di 'Ri-Style Circus'

MIRABELLO - Nel pomeriggio di sabato 9 aprile Mirabello ha ospitato l’atto conclusivo di ‘Re-style in Circus’, il progetto ludico-educativo di animazione circense tenuto da Raffaele Pecoraro (in arte ‘Lello Clown’) e rivolto agli alunni delle scuole primarie di Conzano, Mirabello e Occimiano, ovvero i Comuni aderenti all’iniziativa.

Piazza Canto degli Italiani e piazza San Michele sono state il teatro di gioco di ben 45 bambini, le cui voci allegre hanno riempito il centro storico del paese di un sano entusiasmo. Dopo l’accoglienza e il saluto dell’amministrazione comunale, hanno avuto inizio i giochi e i laboratori creativi di gruppo, che hanno visto i bambini - sotto la guida di Lello e delle assistenti Eliana, Michela e Natascia - creare tanti simpatici pupazzetti di carta a forma di clown. Il tutto con l’intermezzo di una gustosa merenda offerta dalla Pro Loco di Mirabello.

A conclusione della giornata, una sfilata circense nella chiesa di San Michele, in cui i bambini si sono divertiti e hanno divertito il pubblico con diversi piccoli equilibrismi. Un bilancio sicuramente soddisfacente per questo progetto che, nel corso dei vari appuntamenti settimanali, ha saputo stimolare il senso di integrazione e collaborazione attraverso l’attività di gruppo, non disdegnando tuttavia il lavoro individuale sui singoli allievi.