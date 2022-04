Bertram, servito il primo tris

CASALE MONFERRATO- La Bertram supera una combattiva Varese (104-99) e per la prima volta in stagione vince tre partite di fila. Tortona a quota 30 punti ad un passo dai playoff aritmetici. Super partita di Daum autore di 33 punti e 11 rimbalzi. Coach Marco Ramondino si gode la vittoria e la prestazione dei suoi. "Abbiamo ritrovato il ritmo in attacco. Mi piace che anche stavolta il canestro decisivo sia arrivato da un azione corale".