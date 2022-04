Cittadella - Alessandria, la sfida

CITTADELLA - Si parte dal quintultimo posto comunque al sicuro, dopo i risultati delle rivali dirette nelle prime gare del pomeriggio.

E si parte, a Cittadella, dal tridente, come contro il Pordenone, con Palombi a cui Longo chiede ancora un sacrificio, sulla fonte di gioco dei padroni di casa. A sinistra di nuovo staffetta: questa volta tocca a Mattiello.

Gorini tiene in panchina Beretta e schiera in avanti Tavernelli con Baldini.

CITTADELLA - ALESSANDRIA 0-0

Marcatori:

PLAY - BY PLAY - TEMPO REALE

Primo Tempo

23' Il primo brivido è con Branca, che dopo una mischia riprende palla e dal limite e calcia di poco sul fondo

22' Parodi calcia alle stelle da 25 metri

11' destro dal limite di su Ba, Kastrati alza in angolo

8' Mattiello in area da sinistra, colpo di testa di Marconi, blocca Kastrati

3' Prima decisione molto discutibile del signor Giua: Milanese per Mattiello, che va giù in area, affrontato da Frare. Ammonito l'esterno grigio

1' Calcio d'inizio del Cittadella

Le formazioni

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Mattioli, Del Fabro, Frare, Donnarumma; Vita, Pavan, Branca; Antonucci; Baldini, Tavernelli. A disp.: Manfrin, Maniero, Visentin, Mazzocco, Beretta, Ciriello, Larini, Thioune, Mastrantonio, Varela, Danzi, Cassandro. All.: Gorini

Alessandria (3-4-2-1): Pisseri; Mantovani, Prestia, Parodi; Pierozzi, Ba, Milanese, Mattiello; Palombi, Corazza; Marconi. A disp.: Cerofolini, Coccolo, Chiarello, Gori, Lunetta, Benedetti, Ariaudo, Fabbrini, Mustacchio, Casarini, Barillà, Kolaj. All.: Longo

Arbitro: Giua di Olbia

Assistenti: Fiore di Barletta e Macaddino di Pesaro, quarto ufficiale Arace di Lugo. Var Zufferli di Udine, assistente Var Scarpa di Reggio Emilia

Note: Giornata di sole, terreno in buone condizioni. Spettatori: Ammoniti: Mattiello per simulazione, Vita per gioco falloso Angoli: 3-0 per l'Alessandria Recupero: