Il 18 aprile è la Giornata internazionale dei monumenti e dei siti

Ricorre oggi, 18 aprile, la Giornata internazionale dei monumenti e dei siti (International Day for Monuments and Sites), istituita nel 1982 dall’International Council of Monuments and Sites (ICOMOS), approvata dalla Conferenza Generale dell’UNESCO l’anno successivo e nota anche come World Heritage Day, Giornata del Patrimonio Mondiale.

La giornata è un invito alla popolazione di riconoscere la ricchezza e eterogeneità del patrimonio culturale e per acquisire la consapevolezza della sua fragilità e dell’impegno collettivo che è necessario per proteggerlo e conservarlo, in più si pone l'obiettivo di incoraggiare i Paesi Membri a tutelare il proprio patrimonio e i siti, che hanno un interesse locale o nazionale. Essa prende in considerazione gli aspetti culturali e naturali del patrimonio, alla ricerca di un equilibrio tra esseri umani e natura.

Ogni anno ICOMOS si concentra su un tema differente, quello del 2022 è "Patrimonio e Clima".

I siti UNESCO in Italia

In base alla Convenzione l’UNESCO ha fino ad oggi riconosciuto un totale di 1154 siti (897 siti culturali, 218 naturali e 39 misti) presenti in 167 Paesi del mondo.

L'Italia è tra gli esempi più emblematici della presenza di patrimonio culturale, frutto di un continuo incontro di civiltà e scambio di influssi culturali al centro del Mediterraneo. Ecco l'elenco dei 58 siti italiani patrimonio mondiale: