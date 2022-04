Incendio di viale Cellini: i filmati del rogo di ieri sera

VALENZA - Attraverso i filmati pubblicati dai valenzani sui social, si può rivivere il vasto incendio (fortunatamente senza feriti) al tetto e al piano superiore di una palazzina di viale Cellini ieri a Valenza. I vigili del fuoco, sul posto con carabinieri e protezione civile, hanno lavorato per circa sei ore fino a notte inoltrata per avere la meglio delle fiamme.

Si sta cercando di ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Sembra che il rogo sia divampato da un terrazzino durante una grigliata. Le fiamme sono state rese incontrollabili in pochi istanti per via del forte vento.