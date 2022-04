Bonfanti e Bongianino, concerto a Serravalle per i diritti civili

SERRAVALLE SCRIVIA — Paolo Bonfanti e Roberto Bongianino saranno voce e note del concerto per i diritti civili, organizzato a Serravalle Scrivia lunedì 25 aprile. “The civil rights concert”, questo il titolo della manifestazione musicale, è in programma alle 16.00 presso il parco di Villa Caffarena. A organizzare, l’Anpi di Serravalle-Stazzano con il patrocinio del Comune.

Sempre lunedì, alle 10.00, per celebrare la Liberazione a Serravalle si terrà una messa in Collegiata. A seguire si formerà il corteo, con le autorità, le associazioni e i cittadini che intenderanno prendervi parte, che attraverserà il paese, percorrendo via Berthoud e viale Martiri della Benedicta, per raggiungere il mausoleo dei Martiri della Libertà, presso il cimitero vecchio. Dopo la deposizione di una corona ci sarà l’orazione ufficiale affidata allo storico Ennio Morgavi.

Tutti gli appuntamenti previsti per la festa della Liberazione 2022