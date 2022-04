Expo canina, quattro zampe protagonisti anche con la dog dance

NOVI LIGURE — Dopo lo stop per la pandemia, torna lunedì 25 aprile l’expo canina organizzata dal centro cinofilo di Gavi “Amanti del pastore belga” e dall’associazione Animal’s Angels. L’appuntamento è in programma al parco dell’acquedotto Pagella e Bottazzi, a Bettole di Novi Ligure.

L’evento prevede una esposizione amatoriale denominata “Expo Città di Gavi” con ben sei raduni di razza: pastore belga, pastori tedeschi, cane lupo cecoslovacco, rottweiler, lagotto romagnolo e chihuahua, oltre alla consueta sfilata dei cani fantasia. Ci saranno inoltre due gare di Agility: la nazionale Csen e la selezione Fidasc.

Il comitato d’onore della manifestazione sarà composto da Francesco Proietti (presidente nazionale Csen), Pierfranco Testa (Csen Alessandria), Maura Laveroni (presidente Acos), Manuela Scarcella (presidente Animal’s Angels) e Ivano Bernini (presidente Centro cinofilo gaviese).

Il raduno prenderà il via già al mattino. Da non perdere al pomeriggio l’esibizione di dog dance della campionessa europea Lusy Imbergerova con i suoi cani Lixy e Rysa e il suo team composto da Antonia Brigati con Sophie, Dan Daraggiu con Reyna, Lisa Puccinelli con Daisy. Prevista anche una esibizione dello sport cinofilo treibbal, in cui sono i cani a “fare gol”. Si terrà anche una lezione di primo soccorso veterinario e lezioni di handler tenute da Nicola Bimbi.

L’associazione Animal’s Angels raccoglierà fondi per ampliare le zone di sgambamento dei cani del canile di Tortona allo scopo di migliorare ulteriormente la loro qualità di vita.