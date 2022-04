Trio Felix a Musicanovi: dai brani rari alla tradizione napoletana

NOVI LIGURE — Prosegue anche questa settimana la rassegna Musicanovi 2022, giunta ormai alla sua trentesima edizione. Il prossimo appuntamento è in programma venerdì 22 aprile alle 21.00, presso l’auditorium Casella, allestito alla ex caserma Giorgi di via Verdi a Novi Ligure (ingresso libero). A esibirsi sarà il Trio Felix composto da Mariella Gernone (soprano), Giacomo Piepoli (clarinetto) e Flavio Peconio (pianoforte). Il programma di sala prevede brani di Kreutzer, Kalliwoda, Horovitz, Puccini, Piazzolla, Di Capua e Bovio-Lama.

Mariella Gernone si è diplomata in canto lirico presso il conservatorio Piccinni di Bari. Svolge intensa attività concertistica per importanti enti musicali spaziando dal sacro al profano, dalla musica da camera alla lirica. Ha sostenuto, nei teatri più importanti d'Italia, i ruoli di Giovanna nel “Rigoletto”, di Flora nella “Traviata” e di Berta nel “Barbiere di Siviglia”.

Giacomo Piepoli, diplomato in clarinetto presso il conservatorio di Bari, suona da oltre 15 anni con importanti orchestre italiane sotto la guida di celebri direttori. Dal 2013 è primo clarinetto dell’Orchestra “Filarmonica Pugliese” di cui è anche direttore artistico.

Flavio Peconio è vincitore di importanti concorsi pianistici nazionali e internazionali, sia da solista che in formazione da camera, e si esibisce da solista per importanti associazioni musicali in varie città italiane ed europee e negli Usa. Ha suonato con orchestre italiane e straniere. Affianca all’attività concertistica un’intensa attività didattica: insegna Pianoforte Principale presso il conservatorio “Rota” di Monopoli.

Musicanovi 2022: programma

venerdì 29 aprile, Recital pianistico – Stefano Romani, pianoforte – musiche di Mozart, Chopin, Liszt

venerdì 6 maggio, Tra classico e moderno – Natalia Benedetti, Guido Arbonelli, clarinetti; Vincenzo De Filpo, pianoforte – musiche di Mendelssohn, Yamamoto, Kovacs

venerdì 13 maggio, Concerto italiano – Pier Luigi Maestri, flauto; Cristina Orvieto, clavicembalo – musiche di Platti, Corelli, Vivaldi

venerdì 20 maggio, Musica Domestica – Angela Lazzaroni, Chiara Nicora, clavicembalo a 4 mani – musiche di Pleyel, Bach, Mozart

venerdì 27 maggio, Classicismo Viennese – Ensemble Ellipsis (Alberto Cesaraccio, oboe; Alessandro Deiana, chitarra) – musiche di Haydn, Mozart

venerdì 3 giugno, Mozart incontra Beethoven – Ensemble Felice De Giardini; Maurizio Barboro, pianoforte – musiche di Mozart, Beethoven

venerdì 10 giugno, Ilya Grubert: una leggenda del violino – Ilya Grubert, violino; Claudio Casadei, violoncello; Andrea Turini, pianoforte – musiche di Chopin, Brahms