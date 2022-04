I fiori e una foto nel luogo dove è morto Aldo

ALESSANDRIA - Un mazzo di fiori gialli, una foto con la scritta "Chi ti ha conosciuto, ti ha amato. Grazie, Aldo". Così stamani, in via Pavia, dove ieri, verso le 20, è morto Aldo Di Virgilio, idraulico alessandrino di 58 anni coinvolto in un incidente stradale. Molte le testimonianze di affetto anche sui social. E tanti amici a stringersi attorno al fratello Marco e alla sorella Maria Grazia, moglie di Simone Bigotti, sindaco di Borgoratto.