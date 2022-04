Act Consumatori: apre il nuovo ufficio in piazza San Guido

ACQUI TERME - L'associazione Act Consumatori è attiva ad Acqui già da tempo, ma ora lo sarà ancora di più offrendo ai cittadini un vero e proprio sportello di consulenza. «Un gruppo di professionisti che forniscono consulenza in materia finanziaria, fiscale, amministrativa, commerciale, legale e digitale – spiega il presidente Massimo Antonucci – Un servizio di assistenza qualificata offerta a privati cittadini e società per muoversi nel mondo arzigogolato dei rapporti con istituzioni, enti e privati, per difendere i propri diritti nei diversi contesti della vita, per esercitare le facoltà che ci vengono riconosciute dalla legge».

Due giorni di consulenze gratuite

Mercoledì 27 l'associazione Act aprirà l'ufficio in piazza San Guido 7 e per far conoscere i propri servizi, offrirà nelle giornate di mercoledì 27 e giovedì 28 un ciclo di consulenze gratuite. A chiunque oggi può capitare di scoraggiarsi davanti ai tecnicismi della modulistica pensionistica, di una cartella esattoriale dell’Agenzia delle Entrate, di un contratto di mutuo, finanziamento o leasing, di un bando dell’Unione Europea o di un altro ente pubblico; c’è da temere anche davanti ad un nuovo cliente, dietro cui potrebbe celarsi un cattivo pagatore, o l’assunzione di nuovi dipendenti («quanto mi costeranno?»), o la possibilità di lanciarsi nel mondo digitale di internet, luogo dalle mille utilità e altrettante insidie. «E’ l’ora della consapevolezza. Per molti operatori economici - sottolinea Antonucci - i consumatori sono polli da spennare o raggirare; ed invece, con noi affianco, saranno pronti a far valere i propri diritti e a cogliere le opportunità del momento».

Per poter usufruire del servizio di consulenza gratuita offerto da Act è obbligatoria la prenotazione sul sito www.actconsumatori.it nello specifico format o al numero telefonico 392 9049397 (anche via Whatsapp). «Sciogliere i vostri dubbi è la nostra missione – conclude Antonucci – I consumatori, uniti, sono una forza».