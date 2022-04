Il 30 a Parma alle 14. Con il Vicenza il 6 maggio alle 20.30

ALESSANDRIA - Le ultime due giornate in contemporanea, su tutti in campi della B.

Dopo la partita di lunedì 25, alle 15, al Moccagatta con la Reggina, l'Alessandria giocherà a Parma sabato 30, alle 14 e nel penultimo turno c'è una sola partita in orario diverso, Reggina - Como, alle 16.15, perché le due formazioni, già salve, non hanno altri obiettivi di classifica.

L'ultimo atto sarà venerdì 6 maggio, alle 20.30, in casa con il Vicenza.

Da Reggio Calabria arriva la notizia che Hetemaj non fa più parte della rosa: dopo la gara con il Lecce ha salutato i compagni per volare in Finlandia e sposare il progetto dell'Hjk Helsinki, dopo 12 anni in Italia tra Brescia, Chievo e Benevento.

Alessandria - Reggina, il giudice sportivo ne ferma tre Mattiello per i Grigi, Amione e Bianchi per i calabresi. Corazza va in diffida

Una scelta che 'aiuta' le casse della Reggina, che risparmierà due mensilità del centrocampista, fra gli elementi con l'ingaggio più alto.