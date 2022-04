Liberazione, Novi la commemora anche con libri e calcio

NOVI LIGURE — Il 77esimo anniversario della Liberazione a Novi Ligure sarà celebrato – oltre che con le tradizionali cerimonie – anche con la presentazione di un libro e con un torneo di calcio.

Si parte venerdì 22 aprile, quando nell’ambito della rassegna Novi d’Autore sarà presentato il volume “Dalle Langhe a Flossenbürg – Memorie di Armando Ferrara”. Il libro, curato da Sisa Ferrari Guala e pubblicato dalle edizioni Falsopiano, propone una testimonianza diretta, intensa e coinvolgente di Armando Ferrara, maresciallo dell’esercito prima, e poi partigiano e deportato. Un testo prezioso, che arriva a noi grazie al figlio Italo. Alla presentazione, in programma alle 17.00 presso il municipio di via Giacometti 22, parteciperanno la curatrice, Antonella Ferraris (commissione didattica nazionale dell’Istituto Parri) e Luciana Ziruolo, direttrice dell’Isral, l’Istituto per la storia della Resistenza in provincia di Alessandria.

La commemorazione vera e propria si terrà lunedì 25 aprile, a partire dalle 8.30, con l’omaggio ai caduti della Tuara, al monumento dei caduti della Divisione Acqui e all’ultimo caduto della liberazione di Novi, Mario P. Balustra, medaglia d’oro al valore militare.

Il corteo poi si sposterà in piazza Pascoli dove, dalle 10.30 in poi, ci saranno gli interventi del sindaco Gian Paolo Cabella, del presidente del consiglio comunale Oscar Poletto e del presidente dell’Anpi novese Gianni Malfettani. L’orazione ufficiale sarà affidata a Cesare Manganelli, storico dell’Isral.

Sempre lunedì, a Novi, lo stadio Girardengo ospiterà la decima edizione del torneo di calcio “Memorial Benedicta”, organizzato dall’asd Tiger Novi in collaborazione con l’Anpi, per le categorie dei Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici.

