Novipiù a caccia della vittoria playoff

CASALE MONFERRATO – Seconda partita di fase a orologio per Novipiù che stasera (palla a due alle 20.30), riceve al PalaEnergica Allianz Pazienza San Severo.

Per i rossoblù l'obiettivo è di mettere in classifica i primi punti della seconda fase. Un successo varrebbe la qualificazione aritmetica ai playoff.

Qui Casale Monferrato

La gara di stasera è presentata dal vice allenatore Stefano Comazzi e da Penny Williams. “San Severo è stata la rivelazione del girone Rosso – spiega Comazzi - con un campionato eccezionale. Una squadra che gioca con una grandissima energia, con un nucleo giovane, ma con protagonisti importanti, come Ty Sabin che è in corsa per l’Mvp del campionato e Dalton Pepper. Dovremo farci trovare pronti a controbattere il loro livello di energia, che sarà la chiave della partita. Ci manca una vittoria per centrare i playoff e la vogliamo cogliere il prima possibile”.

Pendarvis Williams: “La partita contro San Severo è una sfida fondamentale per la nostra stagione. Contro una squadra che ha fatto molto bene nella prima fase e che ha in Sabin il principale punto di riferimento offensivo. Noi, però, siamo in casa e vogliamo far valere il fattore campo, giocando la nostra pallacanestro per portare a casa la vittoria”.

Qui San Severo

Allianz San Severo ha chiuso il Girone Rosso all’ottavo posto in classifica (13 vittorie e 13 sconfitte) e ha esordito nella fase a orologio battendo 95-80 Urania Milano. Prima punta della squadra è Ty Sabin (21.6 punti di media a partita). Luca Bechi: “Casale è la squadra rivelazione del girone Verde. Un gruppo di giocatori di qualità, coeso e affiatato che gioca una pallacanestro efficace. Dal canto nostro, dovremo essere bravi a controllare il ritmo e abbassare il numero delle palle perse, statistica fondamentale per vincere una partita in trasferta. Difensivamente. dovremo concentrarci nel contenere il talento di Jbm e pareggiare la loro energia sotto i tabelloni”.

L’ex di turno Dalton Pepper: “Casale ha molta esperienza in categoria e dovremo essere bravi a entrare col piglio vincente sin dalle prime battute. Sarà importante mantenere l’aggressività in difesa, riducendo al lumicino le superficialità che ci fanno prendere punti facili, soprattutto in transizione”.

Pre partita

NOVIPIÙ JB MONFERRATO – ALLIANZ PAZIENZA SAN SEVERO

Dove: PalaEnergica “Paolo Ferraris”, Casale Monferrato.

Quando: mercoledì 20 aprile, 20.30.

Arbitri: Maschietto, Barbiero, Giovannetti.

Come seguirla: In diretta su LNP Pass (streaming a pagamento). L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook (www.facebook.com/JBMonferrato), Instagram (@jbmonferrato) e Twitter (twitter.com/jbmonferrato) di JB Monferrato.

Note: Capienza al 100% e obbligo per gli spettatori di indossare la mascherina FFP2. Nella Jbm assenti partita Leonardo Okeke e Luca Valentini, alle prese con i rispettivi infortuni. San Severo ha a disposizione tutto il roster. Ex di turno Dalton Pepper, ora in casacca giallonera, che aveva iniziato questo torneo con la Novipiù.