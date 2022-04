Serravalle, la prevenzione oncologica fa il bis con WelfareCare

SERRAVALLE SCRIVIA — A Serravalle Scrivia la prevenzione oncologica fa il bis. Mercoledì 27 aprile torna infatti l’evento gratuito di prevenzione del tumore al seno proposto da WelfareCare, con mammografia ed ecografia gratuita. Dalle 9 alle 18 la clinica mobile e il personale sanitario di WelfareCare saranno presenti in piazza Bosio, per esami senologici gratuiti su prenotazione (50 posti disponibili).

L’iniziativa è stata resa possibile grazie al contributo economico delle società Iper e Nuova Solmine. Le prenotazioni saranno attive a partire da oggi, 20 aprile, sul sito web prenota.welfarecare.org. I requisiti per prenotare una visita sono semplici: avere un'età compresa tra i 35 e i 49 anni, non aver effettuato mammografie negli ultimi 12 mesi, non essere già inserita nei protocolli di screening del servizio sanitario, abitare nel Comune di Serravalle Scrivia.